Главный ключ к созданию образа: как найти свой стиль стрижки и выбрать трендовую модель весны женщине за 50

Как правило, переступив 50-летний рубеж, большинство женщин начинают скрывать свой возраст. В этот период прекрасные дамы задаются вопросом: как выглядеть респектабельно и стильно, не тратя время и силы на попытки выглядеть моложе?

Считается, что женщинам в возрасте 50+ больше подходят элегантные короткие стрижки. Однако можно часто видеть, что многие изящно стареющие актрисы, политики выбирают длинные волосы. Стилисты считают, что истина, как водится, находится посередине: можно выглядеть потрясающе с короткими стрижками и не менее эффектно с прической на волосах средней длины и длинных.

Умение красиво стареть всегда вызывает восхищение, поэтому правильный выбор стрижки является ключевым в создании своего стиля и нового образа. Выберите из нашей подборки лучшие прически для весны, чтобы продемонстрировать миру свою зрелую красоту.

Когда следует сменить стрижку

Если вы замечаете, что волосы становятся слабее и тоньше, целесообразно выбрать более короткую стрижку. После обрезки посеченных кончиков волос ваши пряди будут выглядеть сильнее и здоровее, они приобретут красивый объем.

Почему волосы седеют

С возрастом замедляется скорость, с которой наш организм вырабатывает меланин, дающий нашим волосам пигмент. В конечном счете этот процесс может остановиться полностью. В результате волосы теряют цвет и становятся «серебряными». Вместе с потерей пигмента часто седые волосы становятся сухими и ломкими. Это связано со снижением выработки в волосяном фолликуле жира сальными железами.

Меняется и текстура волос. Они становятся более грубыми и вьющимися. Как правило, чем волосы длиннее, тем очевиднее становятся проблемы с ними. Более короткие стрижки легче расчесывать и укладывать, они лучше соответствуют активному образу жизни. Кроме того, что короткие волосы сводят появление вызванных возрастом повреждений к минимуму, стрижка помогает замаскировать побочные эффекты, к примеру, истончение и слабость.

Короткие стрижки создают эффект более густых и объемных волос. Седина сегодня в тренде, поэтому многие женщины отказываются от окрашивания.

Что необходимо учитывать при выборе прически

При любом изменении прически необходимо учитывать ваш образ жизни, чем вы занимаетесь, насколько вы активны. Кроме того, при выборе стрижки следует задуматься, подойдет ли она вам, соответствует ли выбранная прическа текстуре и толщине волос. На этом требования к выбору прически не ограничиваются. Существуют и другие факторы, о которых не стоит забывать.

Известно, что короткие волосы необходимо укладывать чаще, чем длинные, да и их потребность в уходе, как правило, выше. Если вы задумываетесь о короткой стрижке, которая требует ежедневной укладки, особенно важно учитывать текстуру волос. Они могут быть жесткими, тонкими, прямыми, вьющимися и т. д. Если вы выберете стрижку, которая не учитывает текстуру, это может вызвать проблемы со стилем.

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Выбирая новую короткую стрижку, старайтесь подчеркнуть свои особенности и продемонстрировать те области, которые вам больше всего нравятся – скулы, губы, глаза. Многие женщины 50+ относятся к своему возрасту как ко второй молодости. Они совершенно правы, считая это время лучшим периодом, когда они, наконец, в полной мере могут наслаждаться жизнью.

В действительности нет необходимости кардинально менять полюбившийся вам стиль и выбирать что-то совершенно новое, чтобы чувствовать себя молодой и привлекательной после 50 лет. Пикси, универсальный боб, многоуровневая стрижка – все эти прически вне времени.

Стилисты уверены, что зрелые женщины могут позволить себе более смелые стрижки, уравновешивающие нарастающую мягкость черт лица. Когда дамы решаются отрастить седые волосы, это особенно важно. Если вы всегда носили челки и не хотите от них отказываться, не ограничивайте себя – челки делают женщин моложе.

Короткий боб

Тем, кто выберет эту прическу, необходимо помнить о необходимости регулярной коррекции. Подстригайте кончики волос хотя бы раз в месяц.

Такая стрижка прекрасно смотрится на прямых, волнистых, густых, средних или тонких волосах. На вьющихся прядях рекомендуется делать стрижку длиной.

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Короткий боб придает объем прическе. Боб длиной до плеч выглядит очень женственно и отлично подходит женщинам 50+.

Боб-каре

Очень популярная сегодня стрижка. Она подходит не только дамам за 50, но и совсем юным девушкам. Эта прическа выглядит стильно, дорого, объем волос увеличивается, а образ оживляется.

Прямой боб

Если вы решитесь на эту стрижку, предварительно проконсультируйтесь со стилистом. Это довольно капризная прическа, поэтому необходимо учитывать и форму лица, и текстуру волос. Если вам не понравится результат, исправить его можно только, сделав еще более короткую стрижку.

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Пикси

Если вам нравятся стрижки пикси, но вы не хотите стричься коротко, оставьте немного большую длину. Такая прическа станет отличным выбором для тех, кто хочет придать своим прядям объема за счет более длинных слоев.

Длинная пикси придает женственности в сочетании с густыми челками. Они могут быть прямыми или уложенными набок.

Это одна из лучших и, пожалуй, изысканных стрижек для седых волос. Если вы не хотите тратить слишком много времени на укладку, это идеальный выбор для вас.