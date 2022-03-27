Мнение: И всё же придётся платить рублями

Председатель Еврокомиссии заявила, что не позволит платить за газ рублями. Логика у неё такая: Россия наказана и должна потому сидеть без денег, а оплата рублями позволит России получить у европейцев деньги за свой газ. Премьер-министр Словении также выразил уверенность, что в Европе не будут покупать русский газ за рубли:

https://russian.rt.com/world/news/980925-rubl-gaz-rossiya

Это у них была первая стадия, отрицание. Как у школьного хулигана, которого в сентябре подняли на смех окрепшие за лето одноклассники. Хулиган полагает, что его ещё боятся, что ему надо просто посильнее нахмурить щёки и сделать суровый взгляд. Хулиган думает, что вот сейчас он проявит твёрдость, и ему снова начнут отдавать карманные деньги.

У аналитика из немецкого Баадербанка, — ему по должности положено быть немного умнее, — уже следующая стадия принятия неизбежного, гнев. «Это очень подлый трюк Путина», — возмущается представитель европейских джентльменов, — «даже нарушение контрактов. Это укрепляет рубль, и у Запада теперь есть проблема возможного подрыва собственных санкций против России»:

https://t.me/Soldierline/1330

И действительно, европейцы сами загнали себя в ловушку. Когда Евросоюз объявил дефолт по евро, он отменил тем самым контракты на поставку газа. Россия получила право назначить новые условия по своему усмотрению — например, в рублях.

России это нужно в первую очередь для создания энергорубля, для вывода нашей валюты на новый уровень. Однако в качестве приятной побочной меры мы помогаем европейцам осознать их слабость, помогаем европейцам занять то место в мире, на которое они могут претендовать. А именно: место проигравшихся в пух и прах банкротов, которым больше никто не отпускает товары в долг.

На третью стадию, — торг, — европейцы продвинутся при помощи маленьких стран с оборотистым руководством. Болгария, к примеру, уже заявила, что возможность платить рублями за газ у неё есть:

https://www.rbc.ru/economics/24/03/2022/623c3fbd9a794732ec4a4d58

Таким образом, Евросоюз может гонять деньги через Болгарию или Турцию, оплачивая российский газ по кривым контурам, через несколько рук. Да, Евросоюз будет в итоге платить за газ дороже, однако при этом Урсула фон дер Ляйен сможет стоять красивая, в белом пальто, и раз за разом побеждать Россию в Твиттере.

Кстати, о Твиттере. За Атлантическим океаном адекватности ничуть не больше. Как вы помните, бывший посол Макфол предложил на днях восхитительную в своей незамутнённой наивности схему — Евросоюз будет получать газ из России, а выделенные на оплату газа деньги класть на специальные счета внутри себя же. Когда Россия осознает свою вину и поползёт на коленях на Запад, целовать сапог дядюшки Сэма, можно будет подумать о частичной разблокировке российских счетов.

Как видите Майкл Макфол живёт в альтернативной реальности, в которой Запад может ещё кому-то приказывать. Сейчас нашим западным партнёрам надо прокричаться вдоволь, потопать ногами, побагроветь как следует лицом. В итоге они неизбежно осознают два факта:

1. Россия, Китай, Индия и прочие страны, которые по мнению Запада вообще не входят в «мировое сообщество», уже открыто смеются над дряхлым и беспомощным Западом.

2. С Россией придётся договариваться, при этом на тех условиях, которые выставит Россия.

Полагаю, Евросоюз протрезвеет первым — причём не только потому, что ему без российского газа вообще никак. В США политическая система деградировала значительно сильнее, Америка в прямом смысле слова управляется больным президентом. Возраст не пощадил Джо Байдена, прогрессирующая деменция видна уже даже его искренним сторонникам.

Президент США выступал вчера в Польше и наговорил там кучу ерунды: что доллар стоит 200 рублей, что американские солдаты поедут на Украину, что Путина надо свергнуть. Сразу после его речи американские дипломаты бросились звонить в Россию, подтверждая, что дедушка старый, и ничего такого не имел в виду, это просто оговорки:

https://www.mk.ru/politics/2022/03/27/zapadnye-eksperty-raskritikovali-strannye-vyskazyvaniya-baydena-o-putine.html

https://www.ntv.ru/novosti/2699164/

И действительно, как верно отметил Джо Байден, он встречался ещё с Косыгиным, помощником Сталина и одной из главных фигур Брежневской эпохи. В те годы, полагаю, Джо Байден мог ещё ясно соображать. Сейчас, к сожалению, явно уже не может, это медицинский факт. Представляю, какой стыд испытывают простые американцы, наблюдая за этим позором.

Нынешний кризис накроет не только европейцев, но и США, отсидеться в бункере у американцев не получится. Как верно отмечает знаменитый Золтан Пожар, доллар фактически перестал быть резервной валютой. Поэтому когда Джо Байден говорит, что дефицит еды является реальной проблемой, он ничего не путает — США и вправду стоят на пороге кризиса, аналогичного лихим девяностым в России:

https://www.foxnews.com/politics/biden-warns-americans-food-shortage-gonna-be-real-following-sanctions-russia

Тогда, в девяностые, физического голода России всё же удалось избежать. Мы жили бедно, многие ели макароны с солью или картошку в качестве основного блюда, но всё же хоть какую-то еду достать могли все. Главной бедой стало крушение старого мира, потеря смысла жизни для целых поколений. Успешный советский человек, — заместитель кафедры или начальник отдела, — в девяностые мог просто свалиться с ног от большой психологической нагрузки и лечь плашмя на диван, пытаясь игнорировать исчезновение старой реальности. Вот так на диване некоторые лежали годами, предоставляя своим жёнам зарабатывать деньги на еду.

Полагаю, нечто подобное будет и в США — западные обыватели уже сейчас стонут от обрушения привычного для них мира. А ведь пока что настоящее веселье даже не началось: массовой безработицы нет, инфляция по доллару и евро меньше 100% в год, внутренние горячие точки ещё не заполыхали выстрелами…

Может, и хорошо, что Джо Байден живёт в сладком мире грёз. Если бы на его месте был дееспособный политик, пожалуй, психика президента США могла бы не выдержать нагрузки. А так всё в порядке — покуда дедушка Джо рассказывает нам про доллары за 200 рублей, мы можем спокойно наблюдать, как огромная американская империя медленно погружается в пучину истории.