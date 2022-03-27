 

В «Сколково» открыли элемент Россиний, который заменит полупроводники, золото и медь при производстве электроники

27.03.2022, 11:31, Разное
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Специалисты центра «Сколково» синтезировали новый химический элемент, который уже через несколько месяцев позволит решить вопрос с поставками комплектующих для микроэлектроники из-за рубежа. 

Вещество, получившее имя Россиний, способно заменить в микросхемах сразу несколько элементов, в том числе золото, палладий и полупроводники. 

«Это уникальное открытие стало плодом труда нескольких сотен химиков, физиков и инженеров. Основой для нашего элемента послужили ещё советские разработки. Используя самые современные информационно-вычислительные методы и передовое отечественное оборудование, мы за два года сумели решить поставленные задачи. Учитывая, что этот элемент произведёт революцию при производстве микроэлектроники, мы приняли решение назвать его в честь нашей страны, в честь России», – заявил главный научный сотрудник «Сколково» Павел Голубев.

В ближайшее время Россиний будет включён в Периодическую систему химических элементов, а его создатели номинированы на Нобелевскую премию по химии. 

После публикации сообщения об открытии российских учёных, акции крупнейших западных компаний рухнули. Как отмечают эксперты, уже через 3 года Россия сможет увеличить свою долю на мировом рынке производства полупроводников и электроники в 30 раз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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