 

Мнение: Скотт Риттер о новой Холодной войне

27.03.2022, 10:55, Разное
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Скотт Риттер забавно отжигает на тему Холодной войны.

Источник: Colonel Cassad



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