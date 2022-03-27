Мнение: Скотт Риттер о новой Холодной войне
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Скотт Риттер забавно отжигает на тему Холодной войны.
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Источник: Colonel Cassad
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Скотт Риттер забавно отжигает на тему Холодной войны.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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