 

«Ашан» ответил на призыв Зеленского уйти из России

27.03.2022, 10:45, Новости дня
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Французская компания Auchan («Ашан») продолжит работу в России, так как делает это в интересах населения страны, сообщил ее генеральный директор Ив Клод, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти из России.

По его словам, «Ашан» намерен сохранить сотрудников и продолжить поставки продуктов питания, это главные цели, передает ТАСС. 

«Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», – сообщил топ-менеджер.

Также глава «Ашана» напомнил, что в магазинах компании выпекается свежий хлеб как для граждан России, так и для украинцев и именно это является жизненной необходимостью на данный момент. Ив Клод добавил, что уважает украинского президента Зеленского, но считает несправедливыми его слова о поддержке российской спецоперации на Украине французскими компаниями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами смогут выбирать, оставаться ли работать на территории Российской Федерации или нет. 

Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в числе которых «Ашан» и «Данон», остаются в России, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны. Французская компания Danone заявила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и детского питания в России.

Напомним, в РФ приостановили работу ряд иностранных компаний в ответ на начало спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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