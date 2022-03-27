Москвичей предупредили о «зарядах снега»

Облачная погода, кратковременные «заряды снега» с метелью и штормовым ветром ожидаются в Москве в воскресенье, 27 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, в столице днем ожидается до минус 3 градусов. По области от 0 до минус 5, передает РИА «Новости».

Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с, что соответствует показателю штормового ветра.

Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы, добавил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентрв РФ сообщили, что облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье.

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