 

Москвичей предупредили о «зарядах снега»

27.03.2022, 10:45, Новости дня
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Облачная погода, кратковременные «заряды снега» с метелью и штормовым ветром ожидаются в Москве в воскресенье, 27 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, в столице днем ожидается до минус 3 градусов. По области от 0 до минус 5, передает РИА «Новости».

Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с, что соответствует показателю штормового ветра.

Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы, добавил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентрв РФ сообщили, что облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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