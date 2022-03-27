 

В Турции рассказали о ситуации в Черном море из-за обнаруженной мины

27.03.2022, 10:45, Новости дня
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Чрезвычайной ситуации в Черном море нет, дежурят минно-поисковые суда, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«В Черном море нет чрезвычайной ситуации. Наши суда для поиска мин дежурят», – цитирует РИА «Новости» Акара.

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что суда не могут покинуть украинские порты из-за минной опасности.

Напомним, минобороны Турции подтвердило, что найденный в Босфоре предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось.

ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации РФ установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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