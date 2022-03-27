 

Мнение: Выжженная земля

27.03.2022, 10:31, Разное
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Уничтожение крупных хранилищ с топливом на Украине, как вчерашнее во Львове или позавчерашнее под Киевом, безусловно, имеет сугубо военный интерес. Однако параллельно с этим создается угроза для проведения посевных работ и для снабжения населения в целом.

Пока масштаб этой угрозы сложно оценить, но понятно, что в этом году провал производства сельскохозяйственной продукции на территории Украины будет носить значительный характер. Как это скажется на внутренней ситуации и тем более на экспорте продовольственных товаров из Украины, сейчас вряд ли кто сможет оценить — боевые действия не просто продолжаются, они уже перешли в затяжной сценарий, плюс совершенно неясным становится будущее территорий основного агро-производства.

Разрушение инфраструктуры Украины, в том числе и транспортной, в ходе боевых действий начинает приобретать все более масштабный характер, что дополнительно усугубляет последствия.

По всей видимости, ближе к осени размеры катастрофы будут видны и приобретут какой-то измеряемый вид, но уже сейчас можно сказать, что последствия и для региона, и для стран-импортеров продовольствия из Украины будут крайне тяжелыми. Речь идет о странах с населением в сотни миллионов человек — по сути, это уже зона потенциального бедствия.

Источник: Эль Мюрид



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