 

На Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград

27.03.2022, 9:20, Новости дня
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что поддерживает претензии Польши на территорию Калининграда.

По его словам, подобного рода заявления сыграют в пользу Украины в противостоянии с Россией.

«Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», – сообщил он в эфире телеканала «1+1».

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область. При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».

В среду польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства РФ в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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