На Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что поддерживает претензии Польши на территорию Калининграда.

По его словам, подобного рода заявления сыграют в пользу Украины в противостоянии с Россией.

«Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», – сообщил он в эфире телеканала «1+1».

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область. При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».

В среду польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства РФ в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

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