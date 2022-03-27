 

Возникла угроза приостановки поставок товаров из Сербии в Россию

27.03.2022, 9:20, Новости дня
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Поставки товаров из Сербии в Россию потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, сообщил помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.

«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад – РФ будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции, поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка», – цитирует РИА «Новости» Станича.

По данным ТПП Сербии, общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 млн евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 млн. Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника.

При этом он отметил, что поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются, несмотря на санкции Запада и все сложности. 

«Многие компании, с преимущественным капиталом ЕС снизили или временно приостановили экспорт в Россию, но пока нет сигналов о том, что какая-то компания решила деинвестировать, то есть выводить капитал из Сербии», – сообщил помощник директора ТПП Сербии.

По его словам, сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы. 

«Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Трансакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты», – отметил Станич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из РФ «стреляют себе в ногу».

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