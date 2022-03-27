Байден заявил, что отзывает Пашиняна в Вашингтон для консультаций из-за действий Азербайджана

Президент США Джо Байден прокомментировал активность азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

По словам американского лидера, он распорядился «отозвать посла Никола Пашиняна в Вашингтон для консультаций» из-за риска военной эскалации.

– Я уже отдал все распоряжения… Тому парню… Как его…. Он отличный парень, заведует Госдепартаментом. Так вот, я сказал этому парню: отзови посла из Армении. Пашинян должен вернуться в Вашингтон и согласовать наши позиции по этому вопросу. Может быть… [Стучит по телесуфлёру]. Извините… Может быть, в этом тоже виноваты русские. Мы будем вводить санкции, пока афганцы не прекратят военные провокации в Кабо-Верде, – заявил Байден.

Наутро стало известно, что самолёт армянского лидера покинул аэропорт Еревана. Вместе с премьер-министром Пашиняном Армению покинули и другие члены правительства, депутаты парламента с семьями и чемодан с золотовалютными резервами. По мнению Пашиняна, победа Армении в военном столкновении с Азербайджаном неизбежна, а заграница предоставит ей всю необходимую помощь в этом конфликте.

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