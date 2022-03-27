Германия задумалась о закупке системы ПРО Arrow 3 у Израиля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3, информирует издание Bild со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, такая покупка обойдется в 2 млрд евро, система может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.

Как пишет издание, системы радаров расположились бы трех местах в Германии. В случае обнаружения ракеты выпускается перехватчик Arrow 3, который уничтожит атакующую ракету за пределами земной атмосферы. «Радары настолько мощные, что защитный щит может также накрыть Польшу, Румынию или страны Балтии. Нашим соседям придется только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Отмечается, что решение о системе еще не принято.

Ранее израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

Напомним, в январе 2019 года сообщалось об испытаниях «Хец-3» над Средиземным морем.

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