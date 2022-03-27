 

Спасатели в Китае нашли второй черный ящик на месте крушения Boeing 737

27.03.2022, 7:57, Новости дня
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Спасатели нашли второй черный ящик на месте крушения самолета Boeing 737 на юге КНР. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.

В пятницу некоторые местные СМИ проинформировали об обнаружении второго черного ящика – бортового самописца полетных данных (FDR), который позволит восстановить более полную картину катастрофы. Однако затем данная новость была опровергнута, передает ТАСС.

Ранее пассажиров и экипаж разбившегося Boeing 737 в Китае признали погибшими.

Напомним, 21 марта пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

В среду утром стало известно, что поисково-спасательные работы на месте крушения пришлось приостановить из-за дождливой погоды.

Ранее сообщалось, что на месте падения пассажирского Boeing 737 в Китае обнаружили одно из записывающих устройств.

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