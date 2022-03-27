Гинцбург назвал сроки начала испытаний поливалентной вакцины от COVID-19

Клинические испытания поливалентной вакцины от коронавируса планируется начать на следующей недели, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма – классический (уханьский), «Омикрон» и «Дельта», – приводит его слова ТАСС.

По словам замдиректора центра Дениса Логунова, часть препарата на основе уханьского и «Дельта»-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами коронавируса, а другая – на основе «Омикрона» – от вариантов, мутировавших уже из «Омикрона».

Ранее замдиректора центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.

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