 

Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой из «Града»

27.03.2022, 7:15, Новости дня
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Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Напомним, украинские войска в субботу обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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