Футбольный матч блогеров в Новосибирске закончился вызовом полиции

Товарищеский футбольный матч между командой видеоблогеров «Амкал» и ветеранами ФК «Новосибирск» в минувшую субботу в Новосибирске закончился задержанием одного из игроков любительской команды за хулиганство, информирует ГУМВД по Новосибирской области.

«По окончанию товарищеского футбольного матча на стадионе «Заря» в Новосибирске между командой видеоблогеров «Амкал» и ветеранами ФК «Новосибирск» один из игроков «Амкала» начал вести себя неадекватно по отношению к окружающим. На просьбу, озвученную организаторами мероприятия посредством громкой связи после завершения встречи об окончании игры и необходимости покинуть стадион, мужчина начал призывать болельщиков запускать «волну» и не уходить со своих мест. На просьбы и замечания сотрудников стадиона и службы охраны мужчина не реагировал, грубо выражался в их адрес», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным главка МВД, прибывшие на место полицейские неоднократно предупреждали футболиста о прекращении «противоправного поведения», на что тот отреагировал «агрессивно, выразившись нецензурно в адрес полицейских».

«На требование проследовать для дальнейшего разбирательства в отдел полиции он также ответил отказом и оказал сопротивление стражам порядка. В связи с чем, к правонарушителю была применена физическая сила и специальные средства (наручники). Он был доставлен в Отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД РФ по Новосибирску», – сообщили в ГУМВД.

Отмечается, что в отношении мужчины составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка). Материалы рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Ранее СК возбудил дело против избивших футбольных болельщиков в Оренбурге полицейских.

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