 

“Цель – заработать денег”: желающим нажиться на страхах россиян торгашам дали шанс

27.03.2022, 7:00, Разное
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Многие “торгаши”, как их именуют обыватели, не видят ничего плохого в том, чтобы поднимать цены на вещи, без которых комфортная жизнь представляется с трудом. В первую очередь это касается товаров, подходящих для долговременного хранения: крупы, консервы, изделия из твердых сортов пшеницы, туалетная бумага и прочее.

Стоит отметить, что попытки поживиться за счет людей, решивших сделать запасы, многие осуждают. Например, на днях высказалась певица Лолита. Она заявила, что некоторые бизнесмены совсем потеряли совесть. “Нельзя же обдирать людей до последнего”, – сказала артистка.

Предприниматель Владислав Водатинский ей парировал. “Если мы говорим об экономике, предприниматели в первую очередь хотят зарабатывать деньги. Первая цель любого предпринимателя – заработать денег. Нет денег – нет бизнеса”, – отметил бизнесмен в беседе с “Дни.ру”.

По его словам, кризиса в любом случае бояться не стоит, потому что любые колебания в экономике стоит расценивать как новые возможности.

“Когда происходит какой-то кризис, открывается новая возможность заработать. Сейчас есть спрос на определенные продукты, на которых можно заработать. Вопрос в том, насколько долго продлится этот кризис, куда будет развиваться”, – заявил Водатинский.

Он добавил, что любой человек может воспользоваться шансом и начать бизнес в эти непростые времена. “Любой кризис приносит с собой возможность развития, поэтому сейчас это открывает любому человеку возможность как-то себя развить: изучить ниши, понять, что нужно бизнесу. Возможности даются”, – обнадежил народ опытный предприниматель.



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