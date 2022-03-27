 

Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Нур-Султана из-за разгерметизации

27.03.2022, 5:52, Новости дня
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Самолет авиакомпании Air Astana в воскресенье вернулся в аэропорт Нур-Султана после вылета в Алма-Ату из-за технической неполадки, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана.

«Произошел возврат в аэропорт вылета города Нур-Султан воздушного судна А321 авиакомпании Air Astana, следовавшего по маршруту Нур-Султан – Алматы, по технической причине – из-за потери герметичности», – передает РИА «Новости» сообщение комитета.

Воздушное судно, на борту которого находилось 158 пассажиров и членов экипажа, благополучно произвело посадку в аэропорту Нур-Султана в 8.32 (5.32 мск).

По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», – сообщается в пресс-релизе.

Ранее пассажирский самолет, летевший рейсом Москва – Краснодар, совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов.

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