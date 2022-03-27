Центр восстановления популяции лошади Пржевальского решили сздать в Хакасии

Создание центра восстановления популяции в природной среде лошади Пржевальского планируется начать в этом году, сообщила руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранения биологического разнообразия и развития экотуризма», замдиректора Росзаповедцентра Людмила Поплавская.

«На первом этапе работ речь идет о закупке и установке вольерного ограждения. У нас планы начать реализацию проекта в этом году», – передает ТАСС слова Поплавской. По ее словам, проект планируется финансировать «частично за счет федеральных обязательств, частично за счет спонсора».

Центр реинтродукции расположится в государственном природном заповеднике «Хакасский» (Южная Сибирь). Директор заповедника Виктор Непомнящий сообщал ТАСС, что центр предполагается запустить в 2023 году. На первом этапе там будет находиться 10-20 лошадей Пржевальского.

Заповедник «Хакасский» образован постановлением правительства России в 1999 году на базе государственных природных заказников «Чазы» и »Малый Абакан». Заповедник «Хакасский» включает 9 кластерных (изолированных) участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Усть-Абаканском и Таштыпском районах. Общая площадь заповедника, на территории которого живет и знаменитая отшельница-староверка Агафья Лыкова, – 267,9 тыс. га.

Ранее директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где разводят объявленных исчезнувшим видом лошадей Пржевальского, Рафиля Бакирова объяснила, что решение объявить их вероятно исчезнувшими связано с программой по сохранению вида.

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