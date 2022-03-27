СМИ рассказали о желании Байдена ввести «налог на миллиардеров»

Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100 млн долларов, информирует телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

При этом, отмечает телеканал, более половины поступлений придется на домохозяйства стоимостью более одного миллиарда, в следующие десять лет новый налог может принести 360 млрд долларов. «Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных», – передает РИА «Новости» пояснения к документу.

Ожидается, что соответствующее предложение будет официально обнародовано в понедельник.

Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье, опубликованной на сайте издания, заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.

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