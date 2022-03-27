Смерть — их профессия

«Хезболла» отправляет боевиков для участия в украинской «спецоперации».

25 марта канал «Аль Хадас», входящий в концерн «Аль-Арабия» (это крупнейшая арабоязычная телекомпания в мире), сказал о том, что российская ЧВК «Вагнер» якобы ведет переговоры с шиитской вооруженной группировкой «Хезболла» об отправке боевиков в Украину. По данным «Аль-Хадас», «Вагнер» на этих переговорах будто бы представлял некто Александр Кузнецов. Со стороны «Хезболлы» выступил высокопоставленный член подразделения безопасности Наджи Хасан Аль Шартуни (позывной — Хадж Абу Али).

Встреча якобы состоялась несколько дней назад, стороны договорились об отправке 800 боевиков «Хезболлы» в Украину для ведения боевых действий. Плата за наем одного бойца составит 1500 долларов в месяц.

Как также сообщает «Аль-Хадас», в качестве бонуса к этому решению «Хезболла» и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам.

Вскоре после встречи «Кузнецова» с Хаджем Абу Али «Хезболла» открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии. Этот офис находится под непосредственным руководством представителя военной разведки «Хезболлы» Асаада Хамие (позывной — Хадж Хади). В сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков «Хезболлы», дислоцированных в Сирии. Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом «Хезболлой».

Первый этап отправки боевиков в Украину планируется, по данным местных СМИ, на вторник, 29 марта. 200 бойцов будто бы будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области (Беларусь).

Боевиков для участия в украинской спецоперации набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван».

Форма, заполненная бойцом. Фото предоставлено телеканалом Аль-Хадас

«Аль-Хадас» также передал «Новой» специальные формы, которые заполнил каждый боец. В этих формах указаны имя, дата рождения, военная подготовка и боевой опыт бойца, записавшегося воевать в Украине. На одной из форм мы даже можем видеть прикрепленный партбилет члена «Хезболлы».

Подразделения «Хезболлы», отправляемые в Украину, могут оказаться серьезным фактором влияния на сам ход «спецоперации». «Хезболла» — сплоченная, умелая, современная армия прикладного действия. По сути, боевые действия — это образ жизни «Хезболлы». От боевого опыта напрямую зависит благосостояние члена «Хезболлы», уровень жизни его семьи, его социальное положение.

На данный момент армия «Хезболлы» насчитывает порядка 100 тысяч непрерывно воюющих бойцов. Во многих странах мира она признана террористической организацией.

С самого момента своего образования в 1982 году «Хезболла» пояснила о себе как о вооруженной политической силе, готовой добиваться своего посредством оружия. Дети всех членов «Хезболлы» с 17 лет, девочки и мальчики, отправляются на военные сборы для прохождения начальной военной подготовки. После этого отличившиеся проходят более продвинутые курсы по взрывчатым веществам, партизанской войне и обучению выживанию. Каждого бойца, прошедшего полный курс, отправляют на передовую: в Южный Ливан, Ирак, Йемен. В последние 11 лет, как правило, полигоном для армии «Хезболлы» была воюющая Сирия, именно там бойцы оттачивали свои навыки ведения боевых действий в городских условиях, а также искусство диверсионной войны.

Форма, заполненная бойцом. Фото предоставлено телеканалом Аль-Хадас

Новость об отправке боевиков в Украину, сообщенная «Аль-Хадас», вступает в сильное противоречие с тем, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла высказал в телеобращении на прошлой неделе. Тогда он настаивал, что «Хезболла» категорически отрицает всякую возможность собственного участия в событиях в Украине.

Впрочем, «Хезболла» и ранее отрицала возможность участия собственных членов в боевых действиях в зарубежных странах — в Сирии, Боснии, Палестине, Йемене и Ираке. И каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков.

Но на этот раз обстоятельства другие и ставки выше. Вот как читают эту новость на Ближнем Востоке: «Хезболла» при поддержке своих иранских спонсоров направляет войска против президента с еврейскими корнями, которого при этом открыто поддерживает Израиль (…)».

Вадих Эль-Хайек, специально для «Новой газеты»

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