Врач назвал последствия бесконтрольного приема обезболивающих

Бесконтрольный приём обезболивающих лекарств может привести к патологии почек, сообщил главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко в день нефролога.

«Заболевания почек могут быть первичные или вторичные. К первичным относятся иммунологии почек. А к вторичным, когда у человека есть какие-то хронические заболевания, например, сахарный диабет, артериальная гипертония, то почки при таких заболеваниях поражаются очень часто, и чем длительнее течёт основное заболевание, тем больше вероятность развития патологии почек. Но есть ещё одна особенность, когда человек внешне здоров, у него нет хронических заболеваний, у него может развиться патология почек вследствие бесконтрольного приёма различных лекарств. У нас часто рекламируют приём обезболивающего, не задумываясь о том, по какой причине боль. Но, если почитать инструкцию, почти все могут вызвать хронический интерстициальный нефрит. Причем поражение почек проявится только при появлении почечной недостаточности», – передает РИА «Новости» слова Котенко.

Он предупредил, что и БАДы могут навредить почкам, поэтому надо читать, из чего они состоят. Он уточнил, что во многих странах мира определённые БАДы для похудения категорически запрещены, потому что могут вызвать серьёзные заболевания почек.

«Прежде всего, если нарушения жизнедеятельности, выделения воды, наиболее первые симптомы патологии почек – это может быть появление симметричных отеков на ногах, может быть пастозность лица, подъём артериального давления. При развитии почечной недостаточности могут появляться и другие симптомы. Но в современном обществе, при развитии медицины, эти симптомы не должны проявляться только лишь потому, что перехватывать заболевания надо на ранних стадиях. Тяжелые симптомы болезни почек у нас в Москве практически не встречаются», – добавил нефролог.

Врач отметил, что почки способны работать, полностью обеспечивая потребности организма, даже при сохранении 30% структуры. Поэтому каждому здоровому человеку хотя бы раз в год стоит сдавать анализы, ведь по международным данным каждый десятый человек на Земле страдает хронической болезнью почек. Кроме того, чем меньше был вес при рождении у человека, тем больше вероятность иметь хроническую болезнь почек.

«Для сохранения здоровых почек надо соблюдать самый главный принцип медицины – не навреди. Прежде всего, избавиться от курения, не употреблять бесконтрольно лекарственные препараты, а если надо принять, то читать инструкцию о возможных последствиях приема препарата и согласовать его прием с врачом, необходимо контролировать артериальное давление, не ограничивать себя в потреблении воды, потому что она позволяет снизить концентрацию токсических веществ, которые выводят почки, при умеренном, и в то же время достаточном приеме воды создаются хорошие условия для работы почек. Обращайте внимание на то, что вы едите, потому что естественное питание из естественных продуктов намного безопаснее, чем продукты длительного хранения или фруктовые воды, которые содержат соли и консерванты», – добавил Котенко.

Ранее врач-нефролог посоветовала россиянам после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) проверить почки.

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