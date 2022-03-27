Россиянам дали совет по покупке товаров из Европы

Для начала нужно понять – действительно ли продавец интересующего вас товара уходит из РФ или только «временно прекратил работу». Понятно это станет в мае. Но и потом товары брендов, действительно ушедших из страны, можно будет купить в обычных магазинах, рассказал экономист Егор Клопенко.

«Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из РФ и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

И большинство крупных импортеров уже проработали такие схемы, добавил он.

Покупки онлайн также будут возможны – в интернете уже появляются посредники, позволяющие купить на европейских площадках товар, оплатив его с помощью российских карт. Если нужный интернет-магазин работает с Россией и принимает карту UnionPay, совершить покупки можно и самостоятельно, объяснил Клопенко.

До этого платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии.

Между тем китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из РФ американские платежные системы.

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