Комплекс ПВО Patriot начал действовать в Словакии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Начал действовать размещенный в центральной части Словакии комплекс ПВО Patriot, сообщил премьер Эдуард Хегер.
«Комплекс противовоздушной обороны Patriot, размещенный на авиабазе Слиач, уже охраняет центральную часть Словакии. В ближайшее время будет усилена охрана восточной границы посредством других систем словацкой и союзнической ПВО», – передает РИА «Новости» слова Хегера, добавившего, что к охране территории республики подключатся два немецких и один голландский комплексы Patriot.
По словам премьера, полученная военная техника доказывает, что Словакия является полноценным членом НАТО, которая в случае необходимости придет на помощь республике.
Контингент НАТО, который планируется разместить в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, предполагается составить из 700 военнослужащих Германии, 600 – из Чехии, 400 – из США, 200 – из Нидерландов, по 100 – из Польши и Словении.
Напомним, по итогам заседания саммита НАТО будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет