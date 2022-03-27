Комплекс ПВО Patriot начал действовать в Словакии

Начал действовать размещенный в центральной части Словакии комплекс ПВО Patriot, сообщил премьер Эдуард Хегер.

«Комплекс противовоздушной обороны Patriot, размещенный на авиабазе Слиач, уже охраняет центральную часть Словакии. В ближайшее время будет усилена охрана восточной границы посредством других систем словацкой и союзнической ПВО», – передает РИА «Новости» слова Хегера, добавившего, что к охране территории республики подключатся два немецких и один голландский комплексы Patriot.

По словам премьера, полученная военная техника доказывает, что Словакия является полноценным членом НАТО, которая в случае необходимости придет на помощь республике.

Контингент НАТО, который планируется разместить в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, предполагается составить из 700 военнослужащих Германии, 600 – из Чехии, 400 – из США, 200 – из Нидерландов, по 100 – из Польши и Словении.

Напомним, по итогам заседания саммита НАТО будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.

—