Попытка не удалась: Упавший с качелей козленок умилил народ

В Сети появилось видео, на котором два козленка пытаются

залезть на дачные качели. Детеныши еще совсем маленькие, поэтому с координацией

движений у них плохо. Черный козленок оказался посмелее и полез на аттракцион

первым. Попытка не удалась, только он забрался, как тут же соскользнул и упал

на землю, исполнив что-то похожее на сальто. Второй малыш даже не стал пытаться

повторить “успех” товарища.

Пользователи пришли в восторг от милого и смешного видео. “Это я

после нг”, “Не удержался”, “Я и мой

брат симулянт”, “Праздники удались”, “Шел,

упал, очнулся гипс”, “Смешной такой ролик”, –

написали в Сети.