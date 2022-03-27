Стали известны сроки начала вакцинации детей от COVID в рамках исследований

Вакцинация детей от 6 до 11 лет против коронавируса в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», – передает ТАСС слова Гинцбурга.

Минздрав России 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет.

Ранее Гинцбург сообщал, что Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19.

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