Полиция Молдавии заблокировала каналы незаконной переправки мужчин из Украины

Пограничная полиция Молдавии сообщила о блокировании нескольких каналов по незаконной переправке мужчин призывного возраста с Украины.

«Подозреваемые организовывали для мужчин переход через молдавско-украинскую границу, минуя контрольно-пропускные пункты», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства об очередном случае. Среди задержанных есть граждане Украины и Молдавии. Вместе с тем лица, которые попали таким способом в Молдавию, «легализовали свое нахождение в республике», говорится в сообщении.

К выявлению подобных каналов подключилась Служба информации и безопасности Молдавии. По ее данным, в переправке людей задействованы также сотрудники госорганов Молдавии. За переправку через границу просят от 3500 до 10000 долларов с человека.

Как информирует МВД республики, с 24 февраля в страну въехали свыше 379 тыс. беженцев с Украины. Для них в разных районах республики открыты десятки пунктов для приема беженцев, где им предоставляют временное жилье, продукты и средства гигиены. После короткой передышки большинство людей перебирается в Румынию и другие страны Евросоюза. На сегодняшний день в Молдавии остаются свыше 95 тыс. беженцев, в том числе 48 тыс. детей.

Ранее госбюро расследований Украины сообщило задержало двух мужчин призывного возраста, которые пытались покинуть страну на резиновой лодке, они будут привлечены к административной ответственности.

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