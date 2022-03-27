 

Разработчики завершили эскизный проект российской спутниковой системы «Гонец»

27.03.2022, 1:39, Новости дня
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Эскизный проект перспективной системы «Гонец» проходит финальные экспертизы, сообщил генеральный директор АО »Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

«Основная часть эскизного проектирования «Гонца» по сути закончилась. Сейчас проходят финальные экспертизы расчетов стоимости, завершение экспертиз по техническим характеристикам и показателям системы», – передает ТАСС слова Черенкова.

По словам гендиректора компании, по договору этап должен завершиться в ноябре. «Но сутийная часть уже закончена, по большому счету эскизный проект готов», – заключил он.

Система связи «Гонец» нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

Ранее первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко заявил, что спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи.

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