 

Мнение: Видео из Славутича. Как они не боятся??

27.03.2022, 1:21, Разное
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съемка из Славутича. Я поражаюсь смелости этих людей! Нет, реально. Как это вот так – переть на БТР?? Это ж реальный боевой БТР, там реальные пулеметы, явно заряженные вовсе не холостыми! И на них эти жители – безоружные, на абсолютно открытом пространстве, с одним только матом на устах… Как они не боятся? Ставлю себя на их место – блин… Я был однажды в чем-то похожем – в далеком 1991, возле Белого Дома в августе. Точно так же я сам оказался в толпе возле колонны БТР, шедших на БД по Новому Арбату. Я там стоял напротив крупнокалиберного пулемета, и я был в лучшем положении – все ж это был еще СССР, и никто по-настоящему еще не верил, что армия может стрелять по своему народу.

Так вот – я тогда уже отслужил в СА, и МНЕ БЫЛО СТРАШНО!! Я себе представлял, что этот пулемет может со мной сделать…

А эти-то? У них ведь никаких иллюзий и быть не может: перед ними солдаты ЧУЖОЙ армии, которые уже и стреляли, и убивали… И нет – они прут на них. Это ведь даже не на строй наших “космонавтов”, у которых в руках – всего лишь дубинки. Тут дело посерьезнее. Вот тот дедок, который все и комментирует, и снимает – до чего ж смелый, отчаянный дед! И БТР пятится… Что думают парни, которые в нем? Что им делать с этой толпой, если она НЕ БОИТСЯ?? В какое ж дурацкое, невозможное положение их поставили…

Преклоняюсь перед мужеством жителей, и не понимаю – что их толкает на подобное безумство. Но по силе духа – да, это НАШИ люди.

Источник: Размышления вольного социолога



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