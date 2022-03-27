 

Материал из опилок может стать отличной экологичной заменой пенопласту

27.03.2022, 1:20, Разное
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки предложили новый способ производства пенопласта, который существенно сократит количество выбросов вредных химических веществ.

Эксперты из Университета штата Северная Каролина предложили заменить пенополистирол новым биоразлагаемым материалом, основными в составе которого являются обычные древесные опилки.

Таким образом, после попадания опилок в лаборатории их будут просеивать и тщательно измельчать. Также вместе с ними можно будет измельчить и другие сельскохозяйственные отходы. Например, останки после переработки сахарного тростника и бананов.



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