Венедиктов день: народные приметы 27 марта

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Венедикт родился в 480

году в городе Нурсии, Италия. В 14 лет его отправили учиться в Рим. Он

поразился безнравственностью жителей города настолько, что решил избрать для

себя другую жизнь. Его первым пристанищем стала церковь апостола Петра в

Еффеди. Затем несколько лет он провел в горах. После этого многие люди, которые узнали про его подвиг,

приходили жить под его руководством.

Спустя несколько лет

Венедикт поселился в Кампанийской стране, у города Касина. На одной из гор он

разрушил языческий храм и на его месте воздвиг церковь в честь Иоанна

Крестителя. Рядом построили монастырь, в котором Венедикт стал игуменом и ввел

очень жесткие правила жизни.

Преподобный прославился

написанным уставом, который позднее применяли во многих монастырях. Кроме того,

он обладал силой чудотворения и прозрения. Однажды, согласно летописям, он смог даже воскресить ребенка. Умер Венедикт в 543 году.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя пользоваться острыми предметами,

особенно точить ножи или колоть дрова – это к несчастью. Также не рекомендуется идти в лес на охоту. Строго запрещалось 27 марта смотреть в зеркало,

особенно это касалось людей преклонного возраста. Считалось, что зазеркалье в

этот день забирает жизненную энергию человека.

Приметы и традиции

В этот православный праздник принято ухаживать за

скотиной и домашними животными. К 27 марта у них начинается весенняя линька. Питомцев чистят, скребут, вычесывают и моют. В местах их содержания тоже следует навести порядок.

Также в этот церковный праздник проводят различные

обряды и ритуалы, читают охранные заговоры. Наши предки верили, что они помогают уберечь животных от

сглаза и порчи. Кроме того, в Венедиктов день принято

молиться о наступлении мира на родной земле.