Венедиктов день: народные приметы 27 марта
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История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Венедикт родился в 480
году в городе Нурсии, Италия. В 14 лет его отправили учиться в Рим. Он
поразился безнравственностью жителей города настолько, что решил избрать для
себя другую жизнь. Его первым пристанищем стала церковь апостола Петра в
Еффеди. Затем несколько лет он провел в горах. После этого многие люди, которые узнали про его подвиг,
приходили жить под его руководством.
Спустя несколько лет
Венедикт поселился в Кампанийской стране, у города Касина. На одной из гор он
разрушил языческий храм и на его месте воздвиг церковь в честь Иоанна
Крестителя. Рядом построили монастырь, в котором Венедикт стал игуменом и ввел
очень жесткие правила жизни.
Преподобный прославился
написанным уставом, который позднее применяли во многих монастырях. Кроме того,
он обладал силой чудотворения и прозрения. Однажды, согласно летописям, он смог даже воскресить ребенка. Умер Венедикт в 543 году.
Что нельзя делать
В этот церковный праздник нельзя пользоваться острыми предметами,
особенно точить ножи или колоть дрова – это к несчастью. Также не рекомендуется идти в лес на охоту. Строго запрещалось 27 марта смотреть в зеркало,
особенно это касалось людей преклонного возраста. Считалось, что зазеркалье в
этот день забирает жизненную энергию человека.
Приметы и традиции
В этот православный праздник принято ухаживать за
скотиной и домашними животными. К 27 марта у них начинается весенняя линька. Питомцев чистят, скребут, вычесывают и моют. В местах их содержания тоже следует навести порядок.
Также в этот церковный праздник проводят различные
обряды и ритуалы, читают охранные заговоры. Наши предки верили, что они помогают уберечь животных от
сглаза и порчи. Кроме того, в Венедиктов день принято
молиться о наступлении мира на родной земле.
- Гром в Венедиктов день –
год будет урожайным и плодородным.
- Если 27 марта мороз,
значит, он продержится еще семь дней.
- Корова плохо подоилась,
значит, скоро погода ухудшится.
- Громкое кудахтанье кур в этот церковный праздник –
к семейной ссоре.
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