Мнение: Общество-оборотень

Общество-оборотень

Уважаемые читатели!

Как обычно, предлагаю вашему вниманию свои соображения по горячей социальной проблематике и жду плодотворной дискуссии.

Те из вас, кто следит за рубрикой «Опыт коллективного разума», возможно помнят, а новые читатели, надеюсь, с интересом воспримут слова, которые на этих страницах я высказал ровно два года назад, в самый что ни на есть взрыв мозгов первым ковидным штормом. Слова эти (не цитирую, но по сути) были таковы: в угаре пандемии угадывается невидимая рука геополитики, решающая проблему цивилизационного перегрева, вызванного базовым противоречием между идейными основами общества потребления и отсутствием у него экзистенциальных целей, дальних горизонтов развития. Данная апория при явном нуле прорывных идей подталкивает к единственному решению:

а) мягкое, по возможности щадящее снижение потребления для обитателей «золотого миллиарда»;

б) управляемые войны для непривилегированных землян, где потребление снижается по жесткому типу – за счет устранения части потребителей и обнищания уцелевших.

При таких раскладах коронавирус и сработал как средство, существенно снизившее потребление при относительной сохранности социальной стабильности, в отличие от былых времен, когда глобальные перегревы гасились жесточайшим образом, например, Великой катастрофой 1914-1945 гг., унесшей жизни порядка 200 миллионов человек плюс латентные потери (тогда, правда, не было прямой цели подрезать эти 200 миллионов, скорее по дурости джинна выпустили из бутылки, но результат тот же). И дальше я говорил о том, что наша эпоха, пусть и «для веселья мало оборудована», все же несравнимо более гуманна и комфортна к рядовому человеку, чем свирепость минувших столетий. При этом, разумеется, я понимал, что шаткий хрупкий покой наших дней – опция для избранных, к каковым я с оговорками причислял большую часть населения бывшего СССР. Но сегодня приходится признать, что Украина и Донбасс принесены в жертву этому покою для немногих, выбыв из высшей лиги бытия. Демоны прошлого, казалось бы, прочно загнанные в «третий мир», прорвались на окраины «золотого миллиарда», и что из этого выйдет, один Бог ведает.

Все мы задним умом умные. Когда мне в 2014-2015 годах попадались на глаза интернет-мрии множества украинцев о близких молочных реках и кисельных берегах в европейском раю, я был поражен их наивностью, невероятно похожей на розовую подростковую придурь тоже многих россиян в годах 1992-1993: наконец-то мы возвращаемся в лоно западной цивилизации, становимся полноценными европейцами!.. Хотелось протереть глаза – я не знал, плакать или смеяться, точно вернулся на машине времени на двадцать лет назад, на языке вертелся вопрос: дорогие украинцы, где вы были эти двадцать лет, в какой летаргии?! Но каюсь, я тогда не мог представить, что общество такого типа, раздираемое инфантильными комплексами, можно индуцировать чем-то вроде метафизической шизофрении, вырастить целый социум-оборотень… Оказалось – можно. Нашлись умельцы.

Теперь-то, повторюсь, задним числом ясно, что опытные социо- и психо-технологи именно это и делали, из горючей смеси незрелых обид и грёз методично лепили нужную им ментальность, условно обозначаемую как «анти-Россия», собственно, ярчайший пример антисистемы Л. Гумилева. Идеологическая обработка велась так, чтобы у постмайданной личности не было ценностно-смыслового ядра как такового, а формировалось квази-ядро ожесточенности и озлобленности на Россию и русских; иными словами, такие личность и общество должны существовать не полноценно, сами по себе, имея какую-никакую позитивную программу, а как болезнь России, потенциальная инъекция заразы в российскую цивилизацию. Выгода очевидна: в условиях глобального дефицита ресурсов антисистема «Украина – энцефалитный клещ России» во-первых, выпадает сама из зоны комфортного потребления, во-вторых, тянет за собой Россию; тем самым почти 200 миллионов человек (все те же 200!) встают на вылет из «золотого эшелона».

Теперь-то очевидно и то, что зловещим комбинаторам оказалось удобнее иметь на посту президента Украины Зеленского, чем Порошенко: второй при всем своем моральном нигилизме тип умный, хитрый, его труднее было бы заманить в смертельную ловушку… хотя черт его знает, мог бы продать Украину и не поморщиться, другой вопрос, что самому было бы нелегко отскакивать, и он наверняка это понимал. В любом случае, дурак и шут гороховый Зеленский попался на кукан куда проще. Его втянули в то, что он вынужден был готовить операцию вторжения в ДНР и ЛНР, хотя надо признать, что он, похоже, с запозданием осознал, в какой переплет угодил, стремился открутиться, но большие боссы умеют убеждать с помощью доброго слова и пистолета. Заодно, разумеется, и Россия ставилась в такие условия, что вооруженного конфликта не избежать никак, разница лишь в том, с насколько лучших или худших позиций вступать в этот конфликт. Вступили с не самых худших, что хозяев незадачливого клоуна как будто не очень и огорчило: им главное, чтобы конфликт вспыхнул и не выходил за пределы Украины, и чтобы Россия при этом терпела наибольший ущерб (о том, насколько эта часть плана сработала и об обратных эффектах-«нежданчиках» – отдельный разговор). То, что социум-оборотень будет при это уничтожен – демиургам не жалко?..

Во-первых, в самом деле не очень жалко, индивиды с квази-смысловым личностным ядром – малоценный расходный материал, а во-вторых, оборотень не исчезнет. Я в этом не сомневаюсь. Ему поотрубают щупальцы, вышибут часть мозгов, но жить он будет, его будут кормить и содержать – к бабке не ходи. Правда, тут возникает интереснейшая перспектива: ряду стран восточной Европы, особенно Польше, дисквалификация Украины как государства может быть исключительно выгодна, а вслед за ними это может быть выгодно и их большим братьям, и нельзя исключать, что «многоходовочка Путина» не предусматривала это. Соответственно, не исключено, что государство-упырь останется в виде обрезка, озлобленного на Вселенную и ненавидящего всех ее обитателей – но и в этом виде вурдалака будут питать и немножко даже поглаживать, возможно, и с разных сторон. Вывод? Фукуяма – старый дурак, всемирная история продолжается!..

(с) Всеволод Глуховцев

—