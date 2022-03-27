 

Мечты сбываются! – Личное мнение

27.03.2022, 1:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пока Анастасия Макеева вставляет зубы своему плиточнику и лепит ему на фасад герб, его бывшая жена Светка не теряется: нашла нового мужика и, по слухам, ждёт ребёнка.


Фото: Соцсети

Не нравится Светке старый мужик — будет новый!

Тут тебе и счастье, и романтика, и свежие эмоции, и бабочки с последующим ребёночком в животе.

А как там Макеева поживает? Что у неё в активах?

Перечисляю. У Насти имеется:

а) герб фамильный — 1 шт.
бэ) плиточник Мальков с дешёвыми зубами и собственной родовой программой, в которую Настя, по её словам, вошла. Я бы даже сказала, вбежала, роняя на ходу тапки.

Кстати, о родовой программе: может, там не в Малькове — дело? Может, причина плодовитости Светки — в ней самой, а не этом любителе поносить тёщины бриджи?

Впрочем, ты, Настя, не отчаивайся.

Если у бывшей твоего плиточника и впрямь будет новый ребёночек, если она уже в пятый, кажется, раз станет мамой, то и ты без дел не останешься!

В конце концов, у тебя есть «Дерзкий цитрус», на котором ты официально женилась. Будешь возить его к зубному гигиенисту, на маникюр, наряжать в эполеты и снимать в рекламе шампуня.

Пока Светка будет заботиться о своих детях, ты будешь мамкой её бывшему мужу.

Ты, кажется, мечтала стать мамой? Так сбылось же! Ну!

А у вас были бывшие, нынешним возлюбленным которых вы немного сочувствуете?

В чём сочувствуете-то? Расскажите!

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Различие понятий – думать и размышлять

19.01 / Команда Навального опубликовала новые данные о «дворце Путина»

22.05 / «Нет времени думать о Путине»

03.09 / Как же похожи! – Личное мнение

02.06 / Мнение: Уборка рекламы с жилых домов, филиалы ИТ-гигантов и исключение Чехии из списка

09.06 / Жительница Архангельской области убила неряшливого отца

16.03 / Эксклюзив: Вашингтон убедил Бразилию не покупать «недоброкачественную» российскую вакцину

30.11 / В России прокомментировали скандал с проверкой доходов пенсионеров

10.04 / Экономист Романчук о катастрофе в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч

16.06 / Веснушки теперь не прячут! Как ухаживать за кожей с веснушками и какой макияж выбрать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика