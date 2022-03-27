Мечты сбываются! – Личное мнение

Пока Анастасия Макеева вставляет зубы своему плиточнику и лепит ему на фасад герб, его бывшая жена Светка не теряется: нашла нового мужика и, по слухам, ждёт ребёнка.



Фото: Соцсети

Не нравится Светке старый мужик — будет новый!

Тут тебе и счастье, и романтика, и свежие эмоции, и бабочки с последующим ребёночком в животе.

А как там Макеева поживает? Что у неё в активах?

Перечисляю. У Насти имеется:

а) герб фамильный — 1 шт.

бэ) плиточник Мальков с дешёвыми зубами и собственной родовой программой, в которую Настя, по её словам, вошла. Я бы даже сказала, вбежала, роняя на ходу тапки.

Кстати, о родовой программе: может, там не в Малькове — дело? Может, причина плодовитости Светки — в ней самой, а не этом любителе поносить тёщины бриджи?

Впрочем, ты, Настя, не отчаивайся.

Если у бывшей твоего плиточника и впрямь будет новый ребёночек, если она уже в пятый, кажется, раз станет мамой, то и ты без дел не останешься!

В конце концов, у тебя есть «Дерзкий цитрус», на котором ты официально женилась. Будешь возить его к зубному гигиенисту, на маникюр, наряжать в эполеты и снимать в рекламе шампуня.

Пока Светка будет заботиться о своих детях, ты будешь мамкой её бывшему мужу.

Ты, кажется, мечтала стать мамой? Так сбылось же! Ну!

А у вас были бывшие, нынешним возлюбленным которых вы немного сочувствуете?

В чём сочувствуете-то? Расскажите!

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