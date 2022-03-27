Болгария, поделенная надвое

Новое и старое вступили здесь в схватку на фоне российской «спецоперации» в Украине.



Сторонник пророссийской партии «Вазраздане» («Возрождение») во время акции протеста перед зданием Совета министров во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Болгарию, 19 марта 2022 года. Фото: Georgi Paleykov / NurPhoto via Getty Images

Ночь с 17 на 18 марта была не лучшей в жизни недавнего премьер-министра Болгарии, лидера главной оппозиционной партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисова. Семейный ужин у него дома в историческом городке Банкя близ Софии прервал основательный обыск, после чего политик был задержан и доставлен в Главную дирекцию национальной полиции. Одновременно аресту органами МВД подверглись бывший министр финансов Владислав Горанов и советница Борисова по взаимодействию со средствами массовой информации Севдалина Арнаудова.

«Никто не может быть выше закона!» — тут же воскликнул в своем ФБ* наследник Борисова в премьерском кресле Кирил Петков. И поторопился: спустя сутки все трое задержанных были отпущены без предъявления обвинений.

Прокуратура снова выступила в роли адвокатуры, с горечью признал Петков, — в очередной раз мы наблюдаем саботаж с ее стороны. Не увидев достаточно доказательств для выдвижения обвинения против Борисова, пояснила глава канцелярии премьер-министра Лена Бориславова, прокуратура просто скрыла соответствующие данные от болгарского народа.

Бывший премьер Болгарии Бойко Борисов, задержанный 17 марта. Фото: EPA-EFE

Задержание Борисова, принесшее ему новую порцию паблисити, вице-премьер Асен Васильев объяснил состоявшимися в свое время взаимовыгодными трансакциями между Борисовым и болгарским мультимиллионером Василом Божковым по прозвищу «Череп». На момент бегства последнего в ОАЭ в феврале 2020 года состояние этого короля игорного бизнеса и лотерей оценивалось в 1 млрд евро — абсолютное первое место в Болгарии, а сумма неуплаченных налогов достигала 300 млн евро. Как можно было понять из слов Асена Васильева, схема «взятка против налогового отката», провернутая этими двумя джентльменами, нанесла ущерб бюджету в размере 555 млн левов (примерно 280 млн евро). Подобные обвинения, отреагировала прокуратура, «грубо нарушают принцип разделения властей и представляют собой политическое вмешательство в деятельность судебной системы».

Гарвардский выпускник Петков только что отметил сто дней у власти. Как и было обещано перед парламентскими выборами в ноябре, принесшими победу его партии «Продолжаем перемены», он бросил перчатку коррупции как несущей конструкции власти, которая принадлежала Борисову и ГЕРБу на протяжении двенадцати, с небольшими перерывами, лет. В начале февраля Кирил Петков собрал имена девятнадцати мегакоррупционеров Болгарии и передал их, как он выразился в парламенте, двадцатому — генеральному прокурору Ивану Гешеву, правой руке Борисова. Премьер-министр повторил, что генеральный прокурор должен уйти в отставку. Сам Гешев неоднократно заявлял, что не видит для этого никаких оснований.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Фото: EPA-EFE

Болгария занимает одно из первых мест в пересчете на душу населения относительно получения еврофондов на цели развития, но она же первенствует в деле их нецелевого использования — то есть расхищения. Накануне задержания Борисова премьер Петков встретился с главным прокурором Европейского союза, экс-генпрокурором Румынии Лаурой Кёвеши. В задачи этого ведомства, образованного летом 2021 года, входит борьба с коррупцией, отмыванием денег и незаконным присвоением средств ЕС. Кёвеши сообщила, что прокуратура получила из Болгарии рекордное количество сигналов — как от учреждений и организаций, так и от журналистов и простых граждан. В настоящее время расследуется сто двадцать случаев, касающихся мошенничества с европейскими фондами, в основном связанных с государственными закупками, сельскохозяйственными субсидиями, мошенничеством в сфере строительства, а также расходами на послековидные мероприятия. Генпрокурор ЕС высоко оценила решение болгарского кабинета сделать себя «контактной точкой» для диалога с Европейской прокуратурой. Каковы перспективы столь невиданного проекта — «Сам себе прокурор», — предсказать трудно, особенно если иметь в виду, что Европрокуратура может проводить собственные расследования на национальном уровне, выдавать ордера на арест и предъявлять обвинения. Ясно только, что острейшее противостояние кабинета и генпрокурора будет продолжаться.

Еще одна линия, делящая Болгарию на две части, проходит уже в зоне боевых действий — по украинскому фронту.

Традиционно хорошее отношение болгар к РФ переживает трансформацию. 40% изменили свое отношение к ней в негативную сторону из-за «спецоперации» в Украине, свидетельствуют данные исследования агентства Trend, проведенного в период с 5 по 12 марта. Только 16% считают, что российские военные действия в Украине оправданы; 61% придерживается противоположного мнения.

Ранее сообщалось, что уже за первые четыре дня боевых действий в Украине президент РФ Владимир Путин, годами обладавший высоким рейтингом в Болгарии, стремительно утрачивает свою популярность. В 2020–2022 гг. положительную оценку ему давали до 58% болгар, теперь этот показатель снизился почти вдвое, до 32%, а отрицательные значения более чем вдвое возросли — с 20% до 48%, показал опрос агентства Alpha Research. Объединение европейских стран в единых санкциях против РФ и помощи Украине, не имевшее прецедента, считают правильной политикой 63% жителей Болгарии.

15 марта президент Болгарии Румен Радев, выигравший свои первые президентские выборы в 2016 году при поддержке Болгарской социалистической партии и всегда избегавший прямой критики в адрес Кремля, пояснил в Бухаресте на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом: «Какими бы ни были предыстория и предлог для <«спецоперации»> в Украине, ничто не может оправдать попрание национального суверенитета страны, человеческие жертвы, разрушения и большие страдания».

Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова. Фото: Hristo Rusev / Getty Images

В болгарском парламенте идет ожесточенная борьба — как помочь/не помочь Украине. Лидер входящей в правящую коалицию Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова гордится тем, что благодаря, в том числе, и ее усилиям Украина не получит ни одной каски, не говоря уже о самолетах Су-29 советского производства, до сих пор стоящих на вооружении в Болгарии, — чтобы не стать «частью < «спецоперации»>». Десятки стран уже помогают Украине, возражает сопредседатель «Демократической Болгарии» Христо Иванов, что не вовлекает их в военные действия, а вот если Путину удастся пересмотреть международный порядок, «это коренным образом изменит условия национальной безопасности Болгарии, и мы должны спросить себя, где мы находимся в списке потенциальных очагов дестабилизации, составленном Путиным, — в первой пятерке или в первой десятке».

Премьер Петков делает хорошую мину — Болгария не может передать самолеты Украине хотя бы потому, что ей нечем будет защищать собственное небо.

Тем не менее премьеру удалось провести через коалиционный кабинет замену на посту министра обороны Стефана Янева, который призывал не использовать того слова, которое запрещено в РФ для обозначения происходящего на Украине. Новым шефом военного ведомства стал профессиональный дипломат, постоянный представитель Болгарии в НАТО Драгомир Заков.

В конце прошлой недели он принимал здесь американского коллегу Ллойда Остина — в итоге договорились включить в состав болгарской боевой группы, находящейся в распоряжении объединенного натовского командования, «союзнический» элемент — американскую бронетанковую роту Stryker. Она уже прибыла в Болгарию для проведения совместных учений. Ллойд Остин уехал, а наш премьер остался мысленно играть в песочнице, замечает член Совета управляющих Евроатлантического центра по вопросам безопасности Росен Йорданов: «Визит военного министра США в Софию войдет в историю как очередное самоуничижение, которому мы подвергли нацию. Нежелание оказать помощь оружием украинскому народу … можно отнести к числу решений, которые поставили нас на самое дно морали и приличия».

Сторонники пророссийской партии «Вазраздане» («Возрождение») во время акции протеста перед зданием Совета министров во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Болгарию, 19 марта 2022 года. Фото: Georgi Paleykov / NurPhoto via Getty Images

Двойственность болгарской идентичности — принадлежность к Большой Европе, с одной стороны, и коррупция, структуру которой многократно сравнивали с той, которая существует в России, — с другой; членство в НАТО с оглядкой на Москву, боязнь разозлить ее, тесно связана с явлением русофильства, о котором дуайен болгарской социологии 80-летний профессор Георги Фотев высказывается следующим образом:

«Русофилы — это уникальный болгарский феномен. Нет ни одной европейской нации или национального государства с таким любопытным явлением. Русофильство — это не просто социальная группа или сообщество, испытывающее благоговение перед другой национальной культурой. Русофильство в Болгарии — это политическое явление, будь оно формальным (в различных политических формах) или неформальным. Политическая природа русофильства вносит фундаментальный раскол в государство».

И дело не в том, что, как склонны считать некоторые, Болгария намерена вечно сидеть на двух стульях. Она все еще неспособна окончательно пересесть с одного на другой — но вихри истории двигают этот процесс вперед.

Геннадий Габриэлян, корреспондент «Новой» на Балканах

*Признан властями экстремистским и запрещен на территории РФ

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