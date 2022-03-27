Босоножки с перьями и шорты со вставками из тюля: модные лайфхаки помогут выглядеть неординарно этой весной

Следовать моде иногда бывает сложно. Ведь она очень быстро меняется. Не каждая женщина имеет возможность часто менять гардероб. Но вы можете сделать модными уже имеющиеся у вас вещи, если добавите к ним небольшие детали. Для этого вам не понадобится хорошо владеть швейным мастерством. В статье мы расскажем о лайфхаках, которые помогут вам выглядеть неординарно этой весной.

Сандалии

Вы можете преобразить скучные сандалии. Возьмите 2 шарфа из тонкой ткани с яркими принтами. Завяжите их узлом вокруг перемычки между пальцами, а затем плотно оберните ремешки. Закрепите концы шарфов.

Джинсы с бахромой

Джинсы с бахромой – это тренд, который то уходит, то возвращается. Чтобы выглядеть модно, лучше использовать съемную деталь.

Приобретите кусочек бахромы под цвет джинсов. Прикрепите ее к низу брюк с помощью нескольких стежков или клеевого пистолета. Когда бахрома выйдет из моды, вы сможете ее легко снять.

Босоножки с перьями

Ваши старые босоножки могут быстро превратиться в модную и экстравагантную обувь. Возьмите павлинье перо или кусочек боа и приклейте к передней части сандалий. У вас получится необычный декор, который украсит старую обувь.

Шорты с кружевами

Этот лайфхак поможет вам оживить джинсовые шорты. Отрежьте небольшой кусочек в виде треугольника в нижней части бокового шва и прикрепите кусочек кружева.

Вы также можете прикрепить кружева к прорезным карманам или нижней части штанин.

Клатч

Маленькая сумочка – модная и элегантная деталь. Вы можете изготовить клатч своими руками. Возьмите кусочек бархата или кожи, сверните в виде конверта и закрепите нитками или клеем. У вас получится уникальное изделие.

Оживите джинсовую куртку

Вы можете легко оживить скучную джинсовую куртку. Приклейте или пришейте к ней симпатичную заплатку. Выбирайте декор в соответствии с вашим собственным стилем.

Бисерный воротник

Простая блузка или рубашка станет нарядной, если вы украсите ее воротник бисером. Если вы не хотите пришивать бусинки, то используйте крепкий клей.

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Кроссовки с рисунком

Однотонные белые кроссовки можно быстро сделать яркими. Создайте на них рисунки текстильной краской. Если вам сложно рисовать узоры, то используйте наклейки с картинками.

Бархатное колье

Вы можете сделать уникальное и элегантное украшение своими руками. Возьмите подвеску в форме кольца. Проденьте в нее с двух сторон бархатные ленты, а затем закрепите их сзади на шее.

Рваные джинсы с кружевом

Если вам наскучили ваши рваные джинсы, заполните дырки кружевом, прикрепив его с изнанки. Так повседневные брюки за считанные минуты превращаются в стильную и шикарную вещь.

Стильная бретелька бюстгальтера

Когда вы носите платья с глубоким декольте, то бретелька бюстгальтера выглядывает наружу. Это всегда смущает, даже если она сделана из прозрачного материала.

Прикрепите к этой детали нижнего белья кружево, а затем украсьте стразами и жемчугом. Она будет выглядеть как бретелька нарядного платья.

Заключение

Воспользуйтесь этими лайфхаками. Они помогут вам обновить старые вещи и выглядеть модно без радикальной смены гардероба.