Босоножки с перьями и шорты со вставками из тюля: модные лайфхаки помогут выглядеть неординарно этой весной
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Следовать моде иногда бывает сложно. Ведь она очень быстро меняется. Не каждая женщина имеет возможность часто менять гардероб. Но вы можете сделать модными уже имеющиеся у вас вещи, если добавите к ним небольшие детали. Для этого вам не понадобится хорошо владеть швейным мастерством. В статье мы расскажем о лайфхаках, которые помогут вам выглядеть неординарно этой весной.
Сандалии
Вы можете преобразить скучные сандалии. Возьмите 2 шарфа из тонкой ткани с яркими принтами. Завяжите их узлом вокруг перемычки между пальцами, а затем плотно оберните ремешки. Закрепите концы шарфов.
Джинсы с бахромой
Джинсы с бахромой – это тренд, который то уходит, то возвращается. Чтобы выглядеть модно, лучше использовать съемную деталь.
Приобретите кусочек бахромы под цвет джинсов. Прикрепите ее к низу брюк с помощью нескольких стежков или клеевого пистолета. Когда бахрома выйдет из моды, вы сможете ее легко снять.
Босоножки с перьями
Ваши старые босоножки могут быстро превратиться в модную и экстравагантную обувь. Возьмите павлинье перо или кусочек боа и приклейте к передней части сандалий. У вас получится необычный декор, который украсит старую обувь.
Шорты с кружевами
Этот лайфхак поможет вам оживить джинсовые шорты. Отрежьте небольшой кусочек в виде треугольника в нижней части бокового шва и прикрепите кусочек кружева.
Вы также можете прикрепить кружева к прорезным карманам или нижней части штанин.
Клатч
Маленькая сумочка – модная и элегантная деталь. Вы можете изготовить клатч своими руками. Возьмите кусочек бархата или кожи, сверните в виде конверта и закрепите нитками или клеем. У вас получится уникальное изделие.
Оживите джинсовую куртку
Вы можете легко оживить скучную джинсовую куртку. Приклейте или пришейте к ней симпатичную заплатку. Выбирайте декор в соответствии с вашим собственным стилем.
Бисерный воротник
Простая блузка или рубашка станет нарядной, если вы украсите ее воротник бисером. Если вы не хотите пришивать бусинки, то используйте крепкий клей.
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Кроссовки с рисунком
Однотонные белые кроссовки можно быстро сделать яркими. Создайте на них рисунки текстильной краской. Если вам сложно рисовать узоры, то используйте наклейки с картинками.
Бархатное колье
Вы можете сделать уникальное и элегантное украшение своими руками. Возьмите подвеску в форме кольца. Проденьте в нее с двух сторон бархатные ленты, а затем закрепите их сзади на шее.
Рваные джинсы с кружевом
Если вам наскучили ваши рваные джинсы, заполните дырки кружевом, прикрепив его с изнанки. Так повседневные брюки за считанные минуты превращаются в стильную и шикарную вещь.
Стильная бретелька бюстгальтера
Когда вы носите платья с глубоким декольте, то бретелька бюстгальтера выглядывает наружу. Это всегда смущает, даже если она сделана из прозрачного материала.
Прикрепите к этой детали нижнего белья кружево, а затем украсьте стразами и жемчугом. Она будет выглядеть как бретелька нарядного платья.
Заключение
Воспользуйтесь этими лайфхаками. Они помогут вам обновить старые вещи и выглядеть модно без радикальной смены гардероба.
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