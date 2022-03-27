Мнение: Трансформер?

Прислали ссылку на видео. Посмотрел. Одному мне показалось, что Соловьев то ли бухой, то ли обкуренный?

И еще одно видео. Тот же Соловьев. Но совершенно другой. Голубь мира, отъявленный пацифист…

Вот мне и интересно, где настоящий Соловьев? Или это нормальная трансформация голубя мира в ястреба… спецоперации? Или Соловьев только выглядит человеком, а на самом-то деле он уже давно не человек, а что-то типа трансформера?

Картинка отсюда

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