 

Мнение: Трансформер?

27.03.2022, 0:20, Разное
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Прислали ссылку на видео. Посмотрел. Одному мне показалось, что Соловьев то ли бухой, то ли обкуренный?

И еще одно видео. Тот же Соловьев. Но совершенно другой. Голубь мира, отъявленный пацифист…

Вот мне и интересно, где настоящий Соловьев? Или это нормальная трансформация голубя мира в ястреба… спецоперации? Или Соловьев только выглядит человеком, а на самом-то деле он уже давно не человек, а что-то типа трансформера?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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