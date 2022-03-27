 

Захарова рассказала о попытках РФ получить доступ к биолабораториям в Грузии и на Украине

27.03.2022, 0:10, Новости дня
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Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы добавились через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям (в Грузии и на Украине). Что нам говорили?… Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям. О чем это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона», – передает РИА «Новости» слова Захаровой в эфире ТВ Центр.

Она подчеркнула, что Пентагон использовал эти биолаборатории в военных целях, потому что не потратит ни цента на что-то, что не направлено на национальные военные интересы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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