 

Посол оценил масштаб высылки российских дипломатов из Польши

27.03.2022, 0:10, Новости дня
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Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия потеряла больше 2/3 сотрудников из-за высылки дипломатов.

«Да, нанесли нам чувствительный удар, да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег», – передает РИА «Новости» слова Андреева в программе «Соловьев Live».

«У нас 60 сотрудников было с дипломатическими паспортами, сейчас высылают около 40 с диппаспортами, еще шесть человек со служебными, то есть получается, что мы теряем больше двух третей наших сотрудников», – добавил посол.

Он также сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов РФ предъявлено не было.

«Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления», – сообщил Андреев.

По его словам, до разрыва отношений с Польшей дело не дойдет.

«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», – сказал Андреев.

Посол отметил, что официальные лица Польши заявляют, что не отказываются от разработки идеи ввода миротворцев НАТО на Украину.

«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», – передает ТАСС слова Андреева.

Он также прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград.

«Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», – сказал посол.

По его словам, в польском интернете уже задаются вопросом, когда именно Кёнигсберг принадлежал Польше.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает. 

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства РФ в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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