 

Мнение: О том д***ме, куда нас возвращают

27.03.2022, 0:05, Разное
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Возрождение #СССР 2.0 идёт полным ходом, если кто не заметил. Но только не совсем так, как ожидало пропутинское большинство. Или даже, совсем не так, как оно ожидало.

Пока что страдают в первую очередь #женщины. И дело не только в тревоге жён и матерей за тех, кто сейчас на специальной военной операции в соседней стране. С магазинных полок исчезают первым делом эксклюзивно женские товары, например. И правильно: в Советском Союзе прокладок не было!

Но по большому счёту, от ценностей материальных можно отвлечься товарами-субститутами. Марля и вата в аптеках ещё есть. Другое на подходе.

Ценности…

Вот они, ценные для «простого советского человека». Наверняка #мужчины оценят, да…

Так, несколько моментов по тексту.

Не могу я тебе в День рождения
Дорогие подарки дарить, — говорит молодой парень, которого. как станет понятно далее, «неудачником» можно считать с полным правом.

Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить, — с важностью добавляет он. Однако что же может предложить «простой советский молодой человек» вроде бы любимой женщине?

Я могу в ожиданьи свидания
До зари простоять под окном,
И в часы предрассветные, ранние
Каждый раз возвращаться пешком, — расписывает он свои достоинства. Хм… Не густо, если честно. А девушке-то какой прок с очередного «столбика» под окном? Ну, ЧСВ почесать — это ещё куда ни шло. А в практической плоскости? А с точки зрения будущей семейной жизни как может пригодиться умение выстаивать часами? Нет, ну в очередях, — а их в СССР было много и были они долгими, ещё куда ни шло. Но даже там для того, чтобы купить хоть что-то нужны были деньги. А откуда они у того, что сам признаётся:

Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой.
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной.

Да-да-да, милый мальчик, живёт в «общаге», предаётся мечтам вместо планов и целей, не добился вообще ничего, но преисполнен уверенности в себе и т.п. А также свято уверен в том, что за его несбыточные мечты статусная, т.е. как минимум с квартирой и родителями, что в #СССР уже значило немало, девушка просто обязана полюбить его as is. Просто за красивые слова «о любви».

Ты не думай, что я невнимательный,
Что цветы не бросаю к ногам…
Я тебе в этот день замечательный
Своё верное сердце отдам, — завершает ударным аккордом свою арию провинциальный искатель халявы. И тем самым, к слову, добивает «избранницу» своей жадностью. В конце концов, даже зимой в Москве розы стоили по 80 коп. — рупь 20 за штучку, а потому собрать скромный букет на День рождения мог и студент с его 40-рублёвой стипендией.

Однако же в СССР «воспевались» совсем другие ценности. Например, женское «бескорыстие» и мужское иждивенчество.

Кто-то сейчас хочет в этот «Рай» вернуться?

А если — без общественных фондов потребления, составлявших более четверти советского ВВП, но с тем же дефицитом самого необходимого, культом псевдопатриотического самоотречения («прежде думай о Родине, а потом о себе») и насаждаемой позицией выученной беспомощности для всех граждан?

Ну и вопрос к нынешним женщинам: хотите ли вы для себя таких «бескорыстных» мужчин, каких представил в этой песне блистательный Георг Отс?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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