Мнение: Добрый старый Байден

Вообще удивляет радостный вой патриотов и пропагандистов «А вот ты и попался!» – по поводу реплики Байдена, что «теперь доллар в России стоит 200 рублей». В этой реплике малость удивителен разве что адресат; кому он это сказал – соотечественникам-американцам? Европейцам? Но те и другие в подавляющей массе никогда не знали, а сколько ДОЛЖЕН стоить доллар в рублях, равно как понятия не имели, почем покупали доллар в России неделю или месяц назад.

Поэтому для них фраза «доллар уже стоит 200 рублей» должна звучать примерно так же, как для нас «турецкая лира стоит уже 6 рублей с полтиной». В обоих случаях один вопрос – «А это много или мало?» Выходит, что Байден или выжил из ума (что все и так знают), или это был тонкий троллинг, и его речь на самом деле была адресована… нам. Второе тоже вероятно – советники-то у него есть, и не все они в стадии сенильности.

В таком случае он удачно «подцепил» росагитпроп! Все только и стали цитировать его и издеваться, а значит – донесли эту информацию до как можно большего числа россиян. Что и требовалось – словесная интервенция удалась.

Причем – даже без каких-либо потерь для репутации Байдена. На самом деле ведь непонятно – а что тут, собственно, можно возразить? В чем Байден неправ? Строго говоря, он цену доллара в РФ занизил. Простой встречный вопрос пропагандистам – а за сколько ж, по-вашему, в России НА САМОМ ДЕЛЕ можно купить доллар? И ответ только такой: ЛЕГАЛЬНО – ни за сколько. Вообще.

Другими словами – доллар сейчас в России в принципе недоступен, т.е. стоит +∞, или «плюс бесконечность». Меня тут, кстати, уже несколько раз пытали друзья – расскажи да расскажи, как теперь в Москве купить «живые баксы». Я с горя полазил по интернету, заходил на Авито (где якобы есть объявления о продаже наличных баксов и евро) – ни хрена там нет! Есть какие-то мутные «обменники» в Телеграме, но и в них стремно даже заходить. Короче – даже с учетом того, что пока что у нас не совок и 88 статья «за операции с валютой» еще не введена – по сути валюту, как прям при СССР, в России купить НЕГДЕ. Ни за 100, ни за 200, ни за триста.

Байден скорее смягчил ситуацию. Добрый старик.

UPD. О, так я ведь всё угадал, оказывается! Горжусь собой – прямо-таки “льва – по когтю!” А я – реального адресата по одной фразе, причем специально вырванной агитпропом из контекста!

Так вот – речь Байдена в Варшаве… в самом деле была полностью обращена к россиянам! Вон оно что! И там еще такие слова: “Вы не наш враг. Если вы считаете, что убийства невинных детей и стариков, бомбежки роддомов, больниц, школ – это законная война, что блокада городов, жители которых голодают, – это законные действия, то я хочу сказать, что все это – не действия великой державы. Из всех народов вы как никто другой должны помнить, каково быть в подобной ситуации… Я уверен, что ваши деды все еще помнят эти времена. Если вы испытали блокаду Ленинграда или слышали рассказы о ней, то именно это происходит сейчас в Украине. Именно этот ужас принесла с собой российская армия”.

“Всего несколько дней назад вы были страной 21 века. Сегодня агрессия Владимира Путина вернула Россию в 19 век. Неужели это то будущее, которого вы заслуживаете, которое заслуживают ваши дети? Я скажу вам правду: вы лучше, чем эта война”.

Интересно, речь президента США может считаться фейком, порочащим русскую армию? Сейчас узнаем.