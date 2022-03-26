Стало известно, как летучим мышам удается питаться одной кровью
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Ученые-биологи выяснили, почему летучие мыши-вампиры — единственные млекопитающие, которые могут выжить, питаясь одной лишь кровью.
Исследователи из Германии провели анализ генома летучих мышей, питающихся кровью с другими 26 видами. В результате удалось обнаружить более десяти генов, которые отсутствуют или редцировались у летучих мышей-вампиров.
Таким образом, стало известно, что на протяжении большого количества времени данные генетические изменения помогали таким животным успешно адаптироваться к «кровяной» диете, насыщенной белком и железом, но содержащей минимальное количество углеводов и жиров.
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