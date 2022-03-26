И не друг, и не враг атак

Студентов пермского вуза просят ответить на вопросы о своем отношении к «спецоперации» в Украине.

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) рассылает в студенческих чатах анкету, посвященную «изучению социальных настроений» среди учащихся. Авторов опроса интересует, как студенты отреагируют на то, что их знакомый распространяет экстремистские идеи, и как учащиеся относятся к «спецоперации» в Украине. В пресс-службе вуза назвали «сюрпризом» то, что кто-то опубликовал в телеграм-каналах этот внутренний опрос. Некоторые студенты предпочли либо отказаться от участия в анкетировании, либо ответить на вопросы не от лица своего факультета.

Фото из соцсетей

Всего в анкете, созданной ситуационным Центром социального партнерства и социологических исследований ПГНИУ, 10 вопросов. Одним из первых ее опубликовал пермский телеграм-канал «36.6». Перед началом анонимного опроса студентам рекомендуется указать пол, курс и факультет. По словам авторов исследования, анкетирование создано для изучения социальных настроений в студенческой среде.

В начале анкеты студентов спрашивают, считают ли они себя патриотами России. В пятом пункте опросника учащимся предлагается представить, что их «хороший знакомый стал высказывать экстремистские идеи», и выбрать один из вариантов ответа: проигнорировать, поддержать, переубедить, перестать с ним общаться или сообщить в правоохранительные органы. Также студентов спрашивают, какие формы выражения мнения они считают для себя приемлемыми: участие в выборах, согласованные митинги, несогласованные акции протеста, волонтерская деятельность или посты в соцсетях.

Кроме того,

в анкете студентов спрашивают, «какие чувства у них вызывают действия российских военных на территории Украины?» Среди предложенных вариантов ответы: уважение, гнев, сочувствие, тревога либо «без эмоций».

Учащихся также просят оценить по десятибалльной шкале уровень своей тревожности в связи с ситуацией в Украине.

Анкета заканчивается вопросами о том, какие меры поддержки (материальная, образовательная, правовая или психологическая) необходимы сейчас студентам «в связи с современной ситуацией в мире», а также как учащиеся могут проявить себя в волонтерской деятельности.

Большинство студентов ПГНИУ, опрошенных «Новой газетой», пояснили, что этот опрос проходится по желанию, однако комментировать отношение к нему отказались. Одна студентка призналась, что не стала его проходить после просмотра вопросов. Другая решила пройти, но вышла из своего аккаунта в Google и указала в опроснике не свой факультет. В беседе с «Новой газетой» студентка на условиях анонимности пояснила, что на вопрос про отношение к российским военным в Украине она ответила, что испытывает негативные эмоции.

В пресс-службе ПГНИУ сообщили «Новой газете», что для них оказалось «сюрпризом и полной неожиданностью», что опрос оказался опубликованным в телеграм-каналах.

«Мы периодически проводим такие опросы, они для внутреннего потребления. Участвовать в нем не обязательно, это все по желанию. В нашем вузе есть психологические службы, и, если от студентов поступит какая-то эмоциональная реакция, они обязательно на это отреагируют. Этот опрос для того, чтобы держать руку на пульсе», — пояснили в пресс-службе ПГНИУ.

Проректор по молодежной политике ПГНИУ Елена Малкова в соцсетях написала, что «для деканатов важно понимание состояния студентов для организации социальной или психологической поддержки».

«Россия сейчас переживает непростые времена, многие из нас испытывают тревожность и страх, кто-то испытывает непонимание и растерянность. Сейчас уникальная историческая ситуация, и для любого исследователя важно обладать измеримой информацией о состоянии общества, его отдельных социальных групп. Для репрезентативности результатов исследования мы планируем опросить через добровольный анонимный анкетный опрос не менее 1500 тыс. респондентов», — добавила Малкова.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что программа факультета Liberal arts Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) направлена на искажение истории и разрушение традиционных ценностей. Сотрудники ведомства настаивают, что факультет «не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей». От администрации потребовали устранить нарушения и наказать виновных.

Иван Руслянников,

специально для «Новой»

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