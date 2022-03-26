 

Подписи против проведения концерта Киркорова начали собирать в Таллине

26.03.2022, 22:48, Новости дня
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Сбор подписей начали в Таллине против проведения концерта Филиппа Киркорова, который должен состояться 27 мая в эстонской столице, информирует сайт народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для коллективных обращений, которые потом могут быть переданы парламенту или местным органам власти.

«Петиция адресована мэрии и городскому собранию Таллина, так как именно город Таллин может запретить концерт благодаря своему праву владельца ледового холла «Тондираба», где предполагается провести концерт. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее 1% подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около 4 тысяч голосов», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте народной инициативы.

По состоянию на вечер субботы против концерта Киркорова собрано 1174 голоса.

Как сообщал ранее вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев, концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, при этом в городской администрации не исключают, что это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.

Ранее Высший административный суд Литвы оставил жалобу российского певца Филиппа Киркорова о запрете на въезд в страну без удовлетворения.

Адвокат Александр Добровинский сообщал, что Киркоров готов добиваться отмены запрета на въезд в Литву в военном трибунале Гааги.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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