 

Два дома пострадали в результате обстрела города Ровеньки украинской «Точкой-У»

26.03.2022, 22:48, Новости дня
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Два дома разрушены в городе Ровеньки при падении ракеты комплекса «Точка-У», выпущенной со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что силы республики сбили ракету «Точка-У», выпущенную украинскими силовиками по городу Ровеньки в ЛНР.

«В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» в населенном пункте Ровеньки разрушено два жилых домостроения», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек.  В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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