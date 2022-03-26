Создан робот для исследования бронхов человека

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26.03.2022, 22:30, Разное
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Британские ученые представили новое устройство, которое будет применяться в исследованиях бронхов человека.

Робот проникает в бронхи легких пациентов, берет необходимые для изучения образцы и проводит терапию. Пока устройство было протестировано на трехмерной копии бронхиального дерева, но в будущем специалисты планируют осуществить то же самое, но уже в легких умерших людей.

На робота, в который встроили автоматизированную систему, подстраивающуюся под разные процедуры, уже возлагаются планы, например, с его помощью хотят исследовать и проводить терапию онкологических заболеваний.



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