Мнение: Ветераны СВО

Путин сегодня утром подписал закон, согласно которому все участники Специальной Военной Операции на Украине получат статус ветерана боевых действий.

На ветеранов и инвалидов боевых действий распространяются специальные земельные, налоговые, транспортные и жилищные меры поддержки, а также льготы на оплату коммунальных услуг.

Закон вступил в силу с момента его опубликования.

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