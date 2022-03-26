Мнение: Ветераны СВО
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Путин сегодня утром подписал закон, согласно которому все участники Специальной Военной Операции на Украине получат статус ветерана боевых действий.
На ветеранов и инвалидов боевых действий распространяются специальные земельные, налоговые, транспортные и жилищные меры поддержки, а также льготы на оплату коммунальных услуг.
Закон вступил в силу с момента его опубликования.
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Источник: Colonel Cassad
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