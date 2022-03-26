 

Байден: Экономика РФ сократится вдвое из-за западных санкций

26.03.2022, 21:20, Новости дня
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Президент США Джо Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире.

«Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы… Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», – сказал он, выступая с речью в Варшаве в завершении своего европейского турне, передает РИА «Новости».

Байден добавил, что до начала событий на Украине экономика РФ была 11-й по размерам в мире.

По его словам, Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь. «Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь», – сказал Байден.

Он напомнил, что накануне в Брюсселе обнародовал план увеличения поставок сжиженного природного газа из США для замещения части импорта из России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что против РФ ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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