Неонацисты запланировали взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе

Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», – цитирует Мизинцева ТАСС.

По словам генерал-полковника, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить указанное безумное решение была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела. «Таким образом, киевская власть повсеместно демонстрирует полное безразличие к собственному народу и готовность пожертвовать ни в чем неповинными людьми в угоду реализации геополитических целей своих западных хозяев», – подчеркнул Мизинцев.

Также он сообщил, что украинские националисты обстреляли в Краматорске машину, которая доставила питьевую воду, в результате были ранены три человека, двое контужены. По словам генерал-полковника, обстрел был произведен в момент раздачи воды местным жителям.

Ранее омбудсмен ДНР рассказала о пособничестве властей Мариуполя преступлениям «Азова». В частности, украинские боевики целенаправленно работали по группам мирных жителей во время прохода людей к источникам воды или приготовления пищи на открытой местности.

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