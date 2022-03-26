 

Мнение: Маразм окреп до степени бетона

26.03.2022, 21:05, Разное
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А вот это интересно подмечено:

“Среди всех стран постСССР у России самое старое руководство, у Украины – самое молодое”.

Собственно, уже из этой сухой констатации можно понять, на какие “инновации” в РФ можно рассчитывать в будущем. Спойлер – ни на какие. Задача у старперов, как известно, одна – умереть спокойно. Но, как правило, и она нерешаема.

Так что умирать придется неспокойно.

Источник: Размышления вольного социолога



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