Мнение: Маразм окреп до степени бетона

А вот это интересно подмечено:

“Среди всех стран постСССР у России самое старое руководство, у Украины – самое молодое”.

Собственно, уже из этой сухой констатации можно понять, на какие “инновации” в РФ можно рассчитывать в будущем. Спойлер – ни на какие. Задача у старперов, как известно, одна – умереть спокойно. Но, как правило, и она нерешаема.

Так что умирать придется неспокойно.