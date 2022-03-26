Употребление кофе способствует уменьшению риска смерти

Кофе существенно снижает риск преждевременной смерти. Результаты исследовательской работы на эту тему получили ученые из Университета Наварры.

В ходе работы приняло участие около 20 тысяч добровольцев. За ними наблюдали с 1999 года в течение десяти лет. Эксперимент показал, что риск смерти был на 64% ниже у тех, кто пил не менее четырех чашек кофе в сутки.

Также стало известно, что этот напиток полезен для человеческого организма еще тем, что он существенно повышает физическую работоспособность и способствует сжиганию лишнего жира. Отмечается, что ранее кофе включали в список канцерогенных ингредиентов, но недавно его исключили из этого списка.