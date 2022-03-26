 

Употребление кофе способствует уменьшению риска смерти

26.03.2022, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кофе существенно снижает риск преждевременной смерти. Результаты исследовательской работы на эту тему получили ученые из Университета Наварры.

В ходе работы приняло участие около 20 тысяч добровольцев. За ними наблюдали с 1999 года в течение десяти лет. Эксперимент показал, что риск смерти был на 64% ниже у тех, кто пил не менее четырех чашек кофе в сутки.

Также стало известно, что этот напиток полезен для человеческого организма еще тем, что он существенно повышает физическую работоспособность и способствует сжиганию лишнего жира. Отмечается, что ранее кофе включали в список канцерогенных ингредиентов, но недавно его исключили из этого списка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Мнение: В Севастополе продали общежитие вместе с людьми

18.06 / Выбираем купальных для пышных форм: несколько советов для правильной покупки

13.11 / В Москве открылся бар-ресторан «Баварское» для любителей альтернативной истории

15.09 / Мнение: Вывесили списки УГ

19.11 / Скандалы: Михаил Мень вынес мусор из избы

07.02 / Мнение: «Комиссара румыном не считать»!

24.01 / «Если очень нужно, то нападайте» – Си Цзиньпин

30.12 / Мнение: О приближении большой катастрофы… Осталось совсем немного?

26.02 / Слёзки на фоне манго – Личное мнение

30.03 / В новом дополнении для Euro Truck Simulator 2 «Сердце России» появятся бульдозеры для давки санкционных товаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика